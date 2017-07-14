Минфин заявляет о разблокировании инвестпроекта Louis Dreyfus в Одесском морпорту

Правительственный комитет одобрил проект финансового плана Одесского морского порта, который позволит закончить реализацию инвестиционного проекта международной трейдерской группе компаний Louis Dreyfus.

"Сегодня правительственный комитет одобрил финплан Одесского порта, которым в том числе предоставил разрешение на продажу и затем снос "голубого домика" - маленькой развалюхи в центре участка, которая мешала начать инвестиционный проект Луи Дрейфусу - одному из крупнейших инвесторов в агро- и портовую инфраструктуру", - написала на своей странице в соцсети Facebook первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, финплан Одесского морпорта должен быть утвержден на заседании правительства.

Ранее глава Офиса инвестиционного совета при президенте Украины, экс-первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив в блоге на сайте журнала "Новое время" сообщала, что указанное здание, которое принадлежит госпредприятию, находится на территории реализации инвестпроекта Louis Dreyfus. Компания готова была заплатить за снос самого здания.

"Но чтобы снести домик, даже за счет инвестора, нужно пройти тернистый путь - этот снос необходимо внести в финплан госпредприятия. Финплан должно утвердить профильное министерство, дальше еще минимум три непрофильных министерства должны на него посмотреть, а дальше - и все правительство", - пояснила Ю.Ковалив.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор компании Louis Dreyfus в Украине Лампракис Лазос уточнил, что снесение здания госпредприятия на территории потового терминала позволит компании завершить проект по приемке автотранспорта.

"Наш партнер - компания "Бруклин-Киев" 3 года добивался сноса этого здания. Благодаря премьер-министру, который вмешался в этот процесс, вопрос решился", - сказал он.

По словам Л.Лазоса, утверждения финплана госпредприятия "Администрация морских портов Украины" также позволит Одесскому морпорту завершить строительство собственного причала, которое должно было закончиться еще в 2014 году.

"Сейчас причал построен на 70%, но порт не выполняет свои обязанности по финансированию строительства. Снесение "голубого домика" и завершение строительства причала Одесским морпортом позволит увеличить Louis Dreyfus перевалку сельхозкультур в 3 раза, до 4,5 млн тонн", - уточнил руководитель Louis Dreyfus в Украине.

Как сообщалось, ЕБРР ранее выделял финансирование в размере $60 млн на строительство совместного зерноперевалочного терминала ООО "Бруклин-Киев" и Louis Dreyfus Commodities в Одесском морском порту пропускной способностью 4,5 млн тонн в год.

Стивидорная компания "Бруклин-Киев" оперирует причалами Хлебной гавани Одесского порта с сентября 1994 года. Специализация: перевалка зерновых грузов навалом, металлопродукции, рудных грузов.

Louis Dreyfus - международная французская компания, созданная в 1851 году. На долю компании приходится порядка 10% мирового объема торговли сырьем. Основные операции компании сосредоточены в Женеве, однако она также ведет деятельность еще более чем в 100 странах мира. В частности, Louis Dreyfus владеет складскими помещениями в Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе и в регионе Черного моря.

