Рейтинг лучших брокеров Форекс возглавила компания Forex4you

Летняя гонка за лидерство среди брокеров Форекс началась достаточно активно и бескомпромиссно: рейтинг брокеров МОФТ сменил лидера, встретил новых участников, а сильнейшие брокеры традиционно продемонстрировали всю свою мощь, отправив более слабых соперников на нижние позиции рейтинга.

По мнению аналитиков МОФТ, главным событием последнего отчетного периода стало обновление верхушки рейтинга. Статистические данные продемонстрировали спад оборотов в компании FXPro, что привело к ее снижению аж до границы ТОП-5. Напомним, что FXPro удерживала позицию лидера Форекс пять месяцев подряд, ежемесячно показывая завидный рост торговых оборотов. Но, не дотянув один месяц до полугодия, компания гораздо сбавила темпы, что оказалось критичным для ее положения на валютном рынке.

По итогам июня звание лидера рейтинга Форекс брокеров МОФТ заслуженно досталось сильнейшему претенденту - Forex4you. Этот брокер смог обойти своих самых заядлых соперников и торжественно разместиться на первой позиции рейтинга. Надеемся на то, что Forex4you хватит мощности повторить свой рекорд в июле.

На 2-й позиции уверенно закрепилась компания RoboForex. Уже второй месяц подряд ее торговые показатели стабильно растут, что вполне позволяет брокеру быть «первым заместителем» лидера Форекс, а также претендовать на его место в будущем.

FortFs продолжает удерживать свою позицию четвертый месяц подряд и вновь закрывает ТОП-3 рейтинга. Компания продолжает демонстрировать стабильный рост всех показателей, что обеспечивает ей место в тройке лучших Форекс брокеров.

Четвертая ступенька рейтинга достается компании FXPro. Зафиксированный в компании спад оборотов стал настолько резким, что она не смогла удержаться в первой тройке рейтинга и спустилась за ее пределы. Главной причиной этому стало отсутствие клиентской активности, которую, без сомнения, можно возобновить. Надеемся на то, что команда FXPro примет необходимые антикризисные меры и восстановит показатели компании до прежнего уровня.

На границе ТОП-5 продолжает удерживаться InstaForex. По итогам июня в компании был зафиксирован небольшой подъем, что говорит о позитивной динамике, а также благоприятном «внутреннем климате» в InstaForex.

Со стабильными результатами на шестом месте продолжает удерживаться EXNESS. Несмотря на то, что последний отчетный период не порадовал ростом торгов, он не стал хуже предыдущего.

7-е место заняла TurboForex. Компания поднялась на одну ступень в рейтинге благодаря торговой активности своих клиентов. Вновь войдя в ТОП-15 рейтинга МОФТ в прошлом месяце, TurboForex заявила о своем намерении оставаться в числе самых востребованных брокеров Форекс, что ей с легкостью удалось.

Подтянула свои позиции и Альфа-Форекс. Несмотря на то, что она не выбывала из рейтинга, в последнее время в компании наблюдался застой. Но уже с мая Альфа-Форекс начала восстановление и восхождение в рейтинге, которое продолжилось и в июне.

На девятом месте разместилась FOREX CLUB. Пока эта компания нестабильна, что можно сказать по ее динамике в рейтинге. Она то входит в него, то, теряя обороты, вылетает за пределы ТОП-15. В июне FOREX CLUB продемонстрировала торговый прирост, который обеспечил ей плюс 7 позиций и место в десятке лучших брокеров Форекс.

Закрывает ТОП-10 FXGlory с приростом в 8 ступеней. Столь резкий скачок компании удалось совершить благодаря увеличению оборотов в три раза. Несмотря на критичный спад в предыдущем месяце, FXGlory все же удалось взять ситуацию под контроль и стабилизировать свои показатели.

Вот уже второй отчетный период подряд AVATrade открывает последнюю пятерку рейтинга МОФТ. Стабильно удерживаться на 11-м месте компании удается благодаря появлению новых активных клиентов.

После своего майского снижения 12-е место закрепила за собой XM. Несмотря на прирост, вернуть свои былые позиции компании пока не удалось.

На 13-м месте разместилась Grand Capital. Компания вновь продолжила демонстрировать спад. Основной причиной снижения Grand Capital является стабильная потеря оборотов, которая наблюдается в компании уже второй месяц подряд.

На 14-й позиции со стабильными показателями удерживается WelTrade. Торговые объемы компании планомерно растут, что позволяет ей находиться в числе самых популярных брокеров Форекс.

15-е место достается Dukascopy. Для того чтобы торжественно закрыть ТОП-15 рейтинга, компании пришлось значительно увеличить свой торговый прирост. Dukascopy справилась с этой задачей, преодолела 6 позиций и стала почетным участником рейтинга МОФТ.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.