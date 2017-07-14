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Верховный суд отменил незаконность ликвидации банка "Союз"
14:21 14.07.2017 |
Верховный суд 27 июня отменил решения судов предыдущих инстанций, которые признали незаконной ликвидацию банка "Союз".
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
В Нацбанке сообщили, что дело по ликвидации банка "Союз" вернули в первую инстанцию.
С 10 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц делегировал полномочия ликвидатора банка "Союз" Богдану Смолию.
15 марта 2016 года НБУ решил ликвидировать банк "Союз", а 28 марта Окружной административный суд Киева отменил ликвидацию банка.
26 апреля 2016 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева.
21 сентября Высший административный суд Украины отказал Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов в удовлетворении кассационных жалоб и оставил без изменений постановление Окружного админсуда Киева и Киевского апелляционного админсуда.
Как сообщали Українські Новини, ранее банк "Союз" контролировался Сергеем Дядечко.
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