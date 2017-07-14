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НАБУ задержали главу Львовского бронетанкового завода и его заместителя
14:09 14.07.2017 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу задержали пятерых человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.
"В настоящее сейчас задержаны пять человек: начальник Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ) ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майор), начальник отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковник), директор и заместитель директора ГП "Львовский бронетанковый завод", а также учредитель ООО, задействованного в схеме", - сообщает пресс-служба НАБУ.
В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.
"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 были закуплены подержанные. К тому же эти подержанные, а иногда и нерабочие, двигатели уже были когда-то проданы - в 2008-2009 гг. они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекратился еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", - поясняет пресс-служба НАБУ.
Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Госпогранслужбе, заместителя директора Львовского бронетанкового завода задержали на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей во Львовской области. Собеседник агентства указал, что пограничники получили ориентировку на директора Львовского бронетанкового завода.да.
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