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ФГВФЛ выставит на продажу облигации "Фоззи-Фуд"
07:00 17.07.2017 |
ООО "Драгон Капитал" выступит брокером по продаже облигаций компании "Фоззи-Фуд", которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Форум" (Киев), сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.
Согласно сообщению, 28 тыс. облигаций "Фоззи-Фуд" с датой погашения 1 октября 2017 года будут выставлены на продажу на "Украинской бирже" (УБ, Киев) 28 июля. Стартовая цена продажи установлена на уровне 37,802 млн грн.
"Фоззи-Фуд" является структурной единицей Fozzy Group - одной из крупнейших торгово-промышленных групп Украины и одним из лидеров среди украинских ритейлеров (более 600 торговых точек по всей территории страны). Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний охватывают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.
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Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
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