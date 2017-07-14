Суд арестовал судостроительный завод Новинского

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и акции Черноморского судостроительного завода, который входит в "Смарт-холдинг" нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом говорится в постановлении суда от 21 июня.

"Таким образом, у органа предварительного расследования имеется достаточно оснований считать, что должностные лица ПАО "Черноморский судостроительный завод" и его основные кредитора, которые фактически контролируются промышленно-инвестиционной группой "Смарт-Холдинг", путем заключения фиктивных сделок, искусственно создав долг и создав обстоятельства, при которых ПАО "Черноморский судостроительный завод" не смогло выполнить свои обязательства, умышленно довели указанное акционерное общество до банкротства с целью дальнейшего отчуждения имущества в счет погашения искусственно созданной кредиторской задолженности", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по делу в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского могут появиться новые эпизоды.