Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) решил возобновить переговоры с крупнейшим европейским лоукостером авиакомпанией Ryanair.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передают Українські Новини.

"Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - написал он.

По его словам, он солидарен с премьер-министром в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня аэропорт "Борисполь" заявил о готовности к любому аудиту переговорного процесса с авиакомпанией Ryanair на предмет экономической целесообразности, взвешенности позиции руководства аэропорта, юридической корректности и недискриминации других контрагентов аэропорта с позиции законодательства о защите экономической конкуренции.

Кабинет Министров намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро и Антимонопольный комитет для оценки переговоров Ryanair с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь".

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что надеется на возобновление переговоров с Ryanair после смены руководства аэропорта "Борисполь".

Омелян намерен просить Кабмин уволить генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Ryanair объявила об отмене полетов в Украину.

Рябикин обвиняет Ryanair в оказании политического давления на аэропорт для подписания контракта.

В середине марта Ryanair сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в апреле заявил о приостановке диалога с Ryanair по причине несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.