Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair
17:47 13.07.2017 |
Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) решил возобновить переговоры с крупнейшим европейским лоукостером авиакомпанией Ryanair.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передают Українські Новини.
"Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - написал он.
По его словам, он солидарен с премьер-министром в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.
Как сообщали Українські Новини, 12 июня аэропорт "Борисполь" заявил о готовности к любому аудиту переговорного процесса с авиакомпанией Ryanair на предмет экономической целесообразности, взвешенности позиции руководства аэропорта, юридической корректности и недискриминации других контрагентов аэропорта с позиции законодательства о защите экономической конкуренции.
Кабинет Министров намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро и Антимонопольный комитет для оценки переговоров Ryanair с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь".
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что надеется на возобновление переговоров с Ryanair после смены руководства аэропорта "Борисполь".
Омелян намерен просить Кабмин уволить генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.
Ryanair объявила об отмене полетов в Украину.
Рябикин обвиняет Ryanair в оказании политического давления на аэропорт для подписания контракта.
В середине марта Ryanair сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в апреле заявил о приостановке диалога с Ryanair по причине несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перезагрузка КСУ. Портновцам осталось "править" два месяца
|В НАБУ не видят альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда, палаты не решат актуальные проблемы
|Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair
|FXOpen запускает конкурс "Властелин крипто"
|Физлицо Сосис сконцентрировал 89,1% банка "Альянс"
|Укрпочта стала ближе к расчетам картами
|Международный трейдер Trafigura в 8 раз увеличила поставки газа в Украину в июне
|АМКУ разрешил концентрацию на фармрынке путем приобретения акций БХФЗ фармфирмой "Дарница"
|"Метинвест" не намерен приобретать ДМК у ИСД, но готов к переговорам о реструктуризации задолженности - источник
Это интересно
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней