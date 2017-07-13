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FXOpen запускает конкурс "Властелин крипто"
15:17 13.07.2017 |
Брокер FXOpen объявил о скором запуске конкурса специально для трейдеров, которые предпочитают работать на финрынке с криптовалютами. Соревнование с призовым фондом 2 тыс. долларов будет длиться с 31.07.17 по 25.08.17.
«Властелин крипто» - конкурс, который будет проводиться на демо-счетах, и для участия в нем не нужно инвестировать реальные деньги. Всего призовых мест в данном соревновании будет 10, и за 1-е место трейдер FXOpen получит денежный приз в сумме 800 долларов. Для победы в турнире необходимо увеличить начальный капитал более чем на 10%. По словам специалистов компании, призовые деньги недоступны для вывода и их можно использовать исключительно для торговли на крипто-счетах, открытых у брокера FXOpen.
Согласно условиям конкурса, кредитное плечо для заключения сделок составляет 1:3. При этом разрешено использовать советники и локирование. Торговля будет осуществляться в терминале МетаТрейдер 4. Зарегистрироваться для участия во «Властелине крипто» можно уже сейчас на сайте FXOpen.
По материалам: IAFT News
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