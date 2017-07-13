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Физлицо Сосис сконцентрировал 89,1% банка "Альянс"
11:43 13.07.2017 |
Физическое лицо Александр Сосис сконцентрировал 89,1090% акций банка "Альянс" (Киев).
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Пакет акций Сосиса увеличился с 86,5729% до 89,109% в уставном капитале банка.
Других подробностей банк не сообщает.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 79-е место (298,3 млн гривен) среди 90 действующих банков.
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