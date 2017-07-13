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Укрпочта стала ближе к расчетам картами
10:52 13.07.2017 |
Укрпочта по результатам тендера заключила соглашение компанией УкрКарт об услугах процессинга на 214,35 млн грн, сообщается в системе Прозорро.
Госкомпания заказала услуги по обработке транзакций с использованием электронных платежных средств.
По мнению главы Укрпочты Игоря Смелянского, тендер на процессинг состоялся прозрачно. "По результатам процедуры, сумма тендера была уменьшена почти вдвое, а мы получили, пожалуй, самую низкую цену на эквайринг в Украине", - написал он на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что состоялась встреча с потенциальными участниками - обсудили особенности и условия работы. "В результате на торги пошли 4 компании. Название компании-победителя мы узнали после завершения тендера. По большому счету, название волновало нас меньше всего - главное, чтобы партнер выполнил все технические условия", - отметил Смелянский.
"Следующий шаг - приобретение оборудования, более 5 тыс. терминалов и регистрация договоров с платежными системами", - добавил глава Укрпочты.
Как отмечает издание Наші гроші, УкрКарт - одна из двух фирм, которые получили право передавать информацию с кассовых аппаратов налоговикам после так называемой "кассовой реформы" Сергея Арбузова и Александра Клименко.
УкрКарт до 2012 года контролировал Василий Горбаль, однако, по его словам, перед получением компанией статуса информационного эквайера его заставили передать право собственности.
Сейчас конечными бенефициарами УкрКарт значатся Руслан Астахов и Геннадий Полищук. Последний был председателем правления ОАО АБ Укргазбанк в 2002-2004 гг.
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