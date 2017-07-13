Admiral Markets предлагает контракты на цифровые валюты

Брокерская компания Admiral Markets сообщает о том, что теперь все клиенты, работающие с брокером, могут торговать контрактами на криптовалюты. За прошедшие несколько месяцев новости о биткоине и Ethereum встречаются повсеместно, и на это есть несколько причин.

Все цифровые валюты основаны на технологии blockchain и сейчас находятся на пике популярности. Наиболее популярные валюты скупаются в большей степени только для того, чтобы поучаствовать в ICO огромного количества стартапов на базе blockchain. Есть очень высокий спрос на криптовалюты, что способствует быстрому изменению их котировок. Так, стоимость биткоина в 2017 году подскочила уже на 300%, а Ethereum в цене вырос на 5000%.

Однако компания Admiral Markets не будет предлагать своим клиентам высокое кредитное плечо по данным инструментам. Так, для торговли на биткоинах и Ethereum кредитное плечо составит 1:5, а для Ripple и Litecoin - 1:2.

Важно знать, что на начальном этапе трейдеры, работающие с Admiral Markets, должны придерживаться 2-х правил: открывать/закрывать сделки только на «Покупку» и максимальный объем по цифровым валютам не должен превышать 10 тыс. евро.

По материалам: IAFT News