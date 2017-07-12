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"Укрзализныця" хочет создать лизинговую компанию совместно с американцами
16:32 12.07.2017 |
Публичная акционерная компания «Укрзализныця» планирует совместно с американскими компаниями Amsted Rail и The Greenbrier Companies создать лизинговую компанию, которая будет предоставлять вагоны украинским перевозчикам, сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.
«Одно из ключевых проблемных вопросов для рынка - недостаточное количество вагонов. Вместе с нашими партнерами Amsted Rail и The Greenbrier Companies, которые активно сотрудничают с EBRD, Еximbank и OPIEK, уже знаем, что делать. Планируем совместно создать в Украине лизинговую компанию, которая будет предоставлять украинским перевозчикам 10 тыс. вагонов», - написал Балчун.
Он также сообщил, что парк для лизинговой компании намерены построить совместно с другими национальными производителями.
«Укрзализныця» не хочет идти дальше по пути латания дыр дедовскими методами в стратегических проблемах отрасли, поэтому строит новые процессы с компаниями, имеющими подтвержденную историей надежность, новейшие технологии, мировое признание и полное отсутствие коррупции», - добавил глава «Укрзализныци».
Как сообщал УНИАН, публичная акционерная компания «Укрзализныця» по итогам января-июня 2017 года получила 103,1 млн грн чистой прибыли против 3,8 млрд грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.
За шесть месяцев 2017 года убыток от перевозки пассажиров составил 5,4 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года.
Ранее, 6 июля «Укрзализныця» объединила все подразделения пассажирских перевозок шести региональных филиалов в один филиал «Пассажирская компания».
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