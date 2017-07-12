Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Производство легковых авто в Украине в июне выросло более чем вдвое за счет оживления на ЗАЗ
17:56 11.07.2017 |
Производство легковых автомобилей в Украине в июне 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло почти в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 725 ед., что также на 9,5% превысило показатель мая-2017.
Такой прирост выпуска легковых авто обеспечен, в частности, тем, что в июне Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выпустил 199 легковых авто, тогда как в июне-2016 - ни одного.
При этом ЗАЗ также нарастил их выпуск в 2,1 раза по сравнению с маем текущего года, когда выпустил первую с начала года партию автомобилей (94 ед.).
Еще один производитель легковушек - ЧАО "Еврокар" - в июне увеличил их выпуск на 51,6% к июню-2016, но сократил на 7,4% по сравнению с маем текущего - до 526 ед.
С учетом указанных июньских показателей производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2-17 года выросло на 88,3% к аналогичному периоду 2016 года - до 3078 ед., в том числе "Еврокар" нарастил производство на 70,8% - до 2785 ед., ЗАЗ - с 4 ед. до 293 ед.
Кроме того, ЗАЗ в июне выпустил 42 коммерческих авто против 10 в мае текущего года и ни одного в июне прошлого, и два автобуса.
Как информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам первого полугодия продолжает продемонстрировать производство автобусов: их выпущено 337 ед. против 54 ед. за тот же период 2016 года.
В том числе 155 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" (24 - в июне), 40 ед. - Часовоярским автобусным заводом (пять - в июне), 74 ед. - Черниговским автозаводом корпорации "Эталон" (17 ед.), 12 ед. - ЗАЗом, 56 ед. - корпорацией "Богдан" (в июне - 19 ед.).
За тот же период 2016-го года 10 автобусов выпустил "Богдан", 44 - Черкасский автобус.
При этом в июне в Украине выпущено 67 автобусов против 50 в мае текущего года и 6 ед. в июне-2016.
Ассоциация в очередной раз напоминает: статистику по грузовым автомобилям "по необъяснимым причинам" не предоставляет их единственный производитель - ПАО "АвтоКрАЗ".
Коммерческих авто в первом полугодии текущего года выпущено 206 ед., в том числе 205 ед. выпущены ЗАЗом, один - "Черкасским автобусом" (за тот же период прошлого года произведено 406 грузовых и коммерческих авто, в том числе 405 ед.- "АвтоКрАЗом").
Как сообщалось, в 2016 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, но проголосовала против его задержания и ареста
|Рада отказала генпрокурору в привлечении нардепа Лозового к уголовной ответственности
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3% - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Производство легковых авто в Украине в июне выросло более чем вдвое за счет оживления на ЗАЗ
|RoboForex сообщил об обновлении платформы Umstel
|Аэропорт "Борисполь" в 2013-2016гг предоставлял скидки только МАУ - АМКУ
|Трейдер MET получил лицензию на поставку газа в Украине
|Фирташа подозревают в растрате 2,6 млрд гривен НБУ и банка Надра
|Приватбанк подтвердил участие немецкого банкира Мюллера-Ханке в конкурсе на должность предправления
|АМКУ разрешил компаниям Герег купить у Glencore 10 агропредприятий в трех областях
Это интересно
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
|Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
|PwC составила рейтинг городов будущего
|10 самых богатых героев комиксов
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами