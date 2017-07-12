RoboForex сообщил об обновлении платформы Umstel

Специалисты RoboForex объявили о том, что клиенты компании могут вести торговлю в обновленной версии терминала Umstel. Теперь в терминале появились новые опции, посредством которых трейдинг станет еще более комфортным и эффективным.

Среди изменений в RoboForex назвали появление кнопки «Close all», позволяющей закрыть общую позицию по активу одним ордером. Таким образом клиенты брокера могут минимизировать затраты времени и комиссии при закрытии нескольких позиций.

Помимо этого, в платформе Umstel появились новые CFD-инструменты на акции компаний Швейцарии и ФРГ. Спреды по этим инструментам от 0 пунктов, а комиссия - от 0,09%. Также трейдеры, работающие с терминалом Umstel, могут принять участие в бесплатном онлайн-курсе по торговле на фондовом рынке Америки.

Специалисты «РобоФорекс» сообщили еще и о том, что в новую версию платформы был интегрирован конструктор торговых роботов, посредством которого можно создавать алгоритмы для трейдинга акциями компаний ФРГ и США.

По материалам: IAFT News