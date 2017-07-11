Фирташа подозревают в растрате 2,6 млрд гривен НБУ и банка Надра

Дмитрий Фирташ подозревается в растрате 2,6 млрд гривен Национального банка Украины и обанкротившегося банка Надра. Об этом свидетельствуют материалы дела, которое рассматривает Шевченковский райсуд Киева.

Так, в суд поступил иск вкладчика банка Надра к этому финучреждению, компании Centragas Holding GMbH и Дмитрию Фирташу о защите прав потребителей и взыскании денежных средств.

По утверждению истца, бизнесмен через свои компании в 2015 году приобрел 29% акций ЧАО "Телеканал "Интер", принадлежавшие на тот момент российскому "Первому каналу" за 100 млн долларов.

По мнению вкладчика, эти средства могут быть средствами Национального банка Украины, предоставленными в качестве кредита рефинансирования банку Надра перед объявлением его неплатежеспособным.