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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Фирташа подозревают в растрате 2,6 млрд гривен НБУ и банка Надра
12:10 11.07.2017 |
Дмитрий Фирташ подозревается в растрате 2,6 млрд гривен Национального банка Украины и обанкротившегося банка Надра. Об этом свидетельствуют материалы дела, которое рассматривает Шевченковский райсуд Киева.
Так, в суд поступил иск вкладчика банка Надра к этому финучреждению, компании Centragas Holding GMbH и Дмитрию Фирташу о защите прав потребителей и взыскании денежных средств.
По утверждению истца, бизнесмен через свои компании в 2015 году приобрел 29% акций ЧАО "Телеканал "Интер", принадлежавшие на тот момент российскому "Первому каналу" за 100 млн долларов.
По мнению вкладчика, эти средства могут быть средствами Национального банка Украины, предоставленными в качестве кредита рефинансирования банку Надра перед объявлением его неплатежеспособным.
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