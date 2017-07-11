Количество жалоб на страховщиков с 1 декабря 2016г по 31 мая 2017г возросло на 10% - Нацкомфинуслуг

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в период с 1 декабря 2016 года по 31 мая 2017 года получила 2,670 тыс. обращений и жалоб на работу страховых компаний, что на 265, или на 10%, больше, чем за аналогичный период предыдущих лет, сообщается на сайте комиссии.

Согласно данным регулятора, обнародованным в понедельник, лидерами по поступившим жалобам стали "Европейский страховой союз" (389 обращений, довыплачено 4,63 млн грн), СО "Доминанта" (219, довыплачено 19,66 млн грн), СК "Провидна" (116, довыплачено 2,37 млн грн.), "Киевский страховой дом" (97, довыплачено 1,29 млн грн), СК "Юнивес" (78, довыплачено 0,6 млн.грн.), УПСК (78, довыплачено 0,64 млн грн.

По информации Нацкомфинуслуг, на указанные компании за анализируемый период в целом поступило 977 жалоб, что составляет 36,6% всех жалоб на украинских страховщиков. Объем выплат ими страховых возмещений по итогам рассмотрения комиссией обращений составил 29,19 млн грн.

При этом общий объем выплат всеми страховщиками по итогам рассмотрения регулятором обращений за указанный период составил 52,21 млн грн.

Как отмечает комиссия, обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, письма Кабинета министров, администрации президента, комитетов Верховной Рады, министерств и ведомств.

