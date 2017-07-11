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Ядерное топливо Westinghouse начнут загружать на два блока ЗАЭС
13:30 10.07.2017 |
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины разрешила загрузку первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции.
Работы по использованию ядерного топлива производства Westinghouse на АЭС Украины осуществляет НАЭК Энергоатом для диверсификации источников топлива и предотвращения зависимости от монопольного поставщика.
Сейчас ядерное топливо производства Westinghouse используют в составе смешанных активных зон энергоблоков №2 и 3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС и готовят к загрузке в активную зону энергоблока №3 Запорожской АЭС.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что по итогам 2017 г. 55% ядерного топлива Украина будет покупать у компании Westinghouse.
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