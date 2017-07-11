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Китайская биржа полностью рассчиталась с Украиной за УБРР
10:27 10.07.2017 |
Bohai Commodity Exchange Co., Ltd, которая стала победителем конкурса по продаже 99,9% акций "Украинского банка реконструкции и развития", полностью выплатила 82,83 млн гривен в государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Фонд государственного имущества Украины и ВОСЕ заключили договор купли-продажи акций банка в начале июня 2017.
BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн. долл. США. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.
Напомним, банк был продан на открытых торгах в конце ноября 2016 года.
Стоит отметить, что ФГИ смог продать актив только со второй попытки. Начальная цена УБРР составляла 117,9 млн гривен.
Государству принадлежало 99,99% акций финучреждения.
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