Китайская биржа полностью рассчиталась с Украиной за УБРР

Bohai Commodity Exchange Co., Ltd, которая стала победителем конкурса по продаже 99,9% акций "Украинского банка реконструкции и развития", полностью выплатила 82,83 млн гривен в государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины и ВОСЕ заключили договор купли-продажи акций банка в начале июня 2017.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн. долл. США. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.

Напомним, банк был продан на открытых торгах в конце ноября 2016 года.

Стоит отметить, что ФГИ смог продать актив только со второй попытки. Начальная цена УБРР составляла 117,9 млн гривен.

Государству принадлежало 99,99% акций финучреждения.