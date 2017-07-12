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Трейдер MET получил лицензию на поставку газа в Украине
13:59 11.07.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ООО "МЕТ Украина" (Киев) лицензию на поставку природного газа.
Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании в четверг.
Швейцарской MET Holding AG, осуществляющей трейдинговые операции на рынках нефти, газа и электроэнергии в Центральной и Восточной Европе, принадлежит 100% "МЕТ Украина".
Венгерской MOL принадлежит 40% MET Holding, еще 60% распределены между четырьмя физлицами (Benjámin Lakatos, György Nagy, István Garancsi и Илья Трубников).
MET Gas and Energy Marketing (Швейцария) в 2016 году был одним из контрагентов НАК "Нафтогаз Украины" (контракт до февраля 2021 года).
Как сообщалось, в середине июня 2017 года лицензию на поставку газа в Украине получила ООО "Трафигура Юкрейн" - "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura.
По состоянию на 30 июня 2017 года НКРЭКУ выдала 244 лицензии на поставку газа в Украине.
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