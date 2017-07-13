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ФГВФЛ продлил ликвидацию ПАО КБ "Интербанк" на один год
14:05 12.07.2017 |
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 3 июля приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО КБ "Интербанк" (Киев) на один год - до 22 июля 2018 года включительно.
Как сообщается на сайте Фонда, полномочия ликвидатора ПАО КБ "Интербанк" Артема Караченцова также продлены на один год до 22 июля 2018 года включительно.
Как сообщалось, временная администрация введена в банк до 23 июля 2014 года, после чего была начата процедура его ликвидации.
Интербанк был создан в 1992 году. К 1 января 2014 года у Интербанка не было акционеров, владевших более 10% его акций.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов Интербанк занимал 129-е место (607,173 млн грн) среди 181 действовавшего в то время в стране банка.
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