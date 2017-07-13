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Управляющая компания ТРЦ "Плазма" реструктуризировала долг перед Индустриалбанком в рамках новой процедуры
13:04 12.07.2017 |
ПАО "АКБ "Индустриалбанк" (Запорожье) 6 июля утвердило план реструктуризации обязательств ЧП "Бестмент-Сервис" (Киев), являющейся управляющей компанией столичного ТРЦ "Плазма", в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".
Соответствующее сообщение обнародовано на веб-сайте административного секретариата при Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), который курирует систему финансовой реструктуризации.
Детали сделки в сообщении отсутствуют.
Как сообщалось, ЧП "Бестмент-Сервис" (Киев) в начале июня 2017 года подало в административный секретариат заявку на реструктуризацию обязательств перед Индустриалбанком в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".
Срок наложения моратория на имущество заемщика и завершение процедуры реструктуризации был установлены до 4 сентября 2017 года.
ЧП "Бестмент-Сервис" основано в 2008 году. Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, в настоящее время предприятие прекратило деятельность. Его правопреемником является одноименное ООО. Единственным собственником общества является кипрская "Бастерко Девелопментс Лимитед".
По данным, представленным на веб-сайте столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Плазма", ЧП "Бестмент-Сервис" ранее выступала организатором проводимых в ТРЦ акций и мероприятий.
Принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности.
Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса является специально созданный наблюдательный совет, который работает как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.
Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета Верховной Рады.
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Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса является специально созданный наблюдательный совет, который работает как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.
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