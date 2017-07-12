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АМКУ оштрафовал бизнесменов Кормышкина и Данильченко, две их агрокомпании на 4,4 млн грн
07:25 12.07.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал Ростислава Данильченко, Юрия Кормышкина, ООО "Совместное предприятие "Пивденная аграрно-экспортная компания", ООО "Сельскохозяйственное производственное предприятие "Болгарка" (обе - Николаевская обл.) на 4,39 млн грн.
Согласно сообщению на сайте АМКУ, штраф наложен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем осуществления концентраций по ряду агропредприятий.
Р.Данильченко, в частности, оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем осуществления концентраций в виде приобретения доли в уставном капитале ООО "Нива-Юг", ООО "Надия", ООО "Совместное предприятие "Пивденная аграрно-экспортная компания", ООО "Синтез", ООО "Укрзернопром-Пивденнэ", ООО "Схид", ООО "Гринвил-Юкрейн Компани", ООО "Костянтиновський элеватор".
Ю.Кормышкин оштрафован по аналогичной статье за ООО "Нива-Юг", ООО "Надия", ООО "Совместное предприятие "Пивденная аграрно-экспортная компания", ООО "Синтез", ООО "Укрзернопром-Пивденнэ", ООО "Схид".
Компания "Совместное предприятие "Пивденная аграрно-экспортная компания", которая принадлежит Р.Данильченко, Ю.Кормышкину, оштрафована за ООО "Агро-Ютас", ООО "Сельскохозяйственное производственное предприятие "Регион-агро", ООО "Агроторговая фирма "Трихатское-Агро", ДП "Пивденне", ООО "Научно-производственное предприятие "Авангард", ООО "Империал-Агро", ООО "Чорномор", ООО "Сельскохозяйственное производственное предприятие "Таборивське", ООО "Агро Капитал Юг", Сельскохозяйственное производственное предприятие "Правда", ООО "Нива-Юг", ООО "Агрофирма "Матиясовэ", ООО "Сонячный", ООО "Баловнянская производственная база", ООО "Зеленоярское", ООО "Гринвил-Юкрейн Компани", ООО "Схид".
ООО "Сельскохозяйственное производственное предприятие "Болгарка" (также принадлежит Р.Данильченко, Ю.Кормышкину) оштрафовано по аналогичной статье за ООО "Нива Весняне", ООО "Нива Березнегуватэ", ООО "Золота ныва", ООО "Дружба", ЧСП "Аграрнык",
Все указанные сельхозкомпании находятся в Николаевской области.
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