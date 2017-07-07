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Ярославский пока не подавал в НБУ заявку на покупку "дочки" ВЭБа в Украине, но планы сохраняет
15:30 07.07.2017 |
Владелец и президент компании DCH Александр Ярославский сохраняет планы относительно покупки Проминвестбанка (ПИБ, Киев, группа Внешэкономбанка, ВЭБ), в то же время соответствующие документы в Национальный банк Украины еще не подавал.
"Заявки пока нет, но вопрос я рассматриваю (. . .) Документы в Нацбанк еще не подавал. У нас нет еще согласия продавца", - сказал он журналистам в пятницу в Харькове.
А.Ярославский также отметил, что заинтересован в приобретении банковского актива, не обязательно ПИБа.
"Я имею желание приобрести, даже если это не Проминвестбанк, то какую-то банковскую структуру", - сказал он.
В июне А.Ярославский заявлял, что банк нужен ему в связи с покупкой ряда промышленных активов. "Я приобрел несколько серьезных промышленных активов, и мне нужен банк как финансовый инструмент управления ими", - отмечал он.
А.Ярославский во второй половине мая анонсировал намерение приобрести ПИБ.
ПИБ основан в 1992 году, ВЭБ контролирует 99,7% его акций.
Согласно данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2017 года активы ПИБа сократились на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков Украины.
В апреле НБУ получил от двух граждан пакеты документов для согласования приобретения участия в ПИБе, но не назвал потенциальных покупателей.
По данным СМИ, потенциальными инвесторами являются: основатель MosCityGroup Павел Фукс (в РФ иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" - ИФ) и депутат Верховной Рады Максим Микитась.
Руководство ВЭБа не раз заявляло о намерениях продать украинский бизнес. В декабре 2016 года ВЭБ отобрал финальных претендентов на покупку ПИБа.
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