Владелец и президент компании DCH Александр Ярославский сохраняет планы относительно покупки Проминвестбанка (ПИБ, Киев, группа Внешэкономбанка, ВЭБ), в то же время соответствующие документы в Национальный банк Украины еще не подавал.

"Заявки пока нет, но вопрос я рассматриваю (. . .) Документы в Нацбанк еще не подавал. У нас нет еще согласия продавца", - сказал он журналистам в пятницу в Харькове.

А.Ярославский также отметил, что заинтересован в приобретении банковского актива, не обязательно ПИБа.

"Я имею желание приобрести, даже если это не Проминвестбанк, то какую-то банковскую структуру", - сказал он.

В июне А.Ярославский заявлял, что банк нужен ему в связи с покупкой ряда промышленных активов. "Я приобрел несколько серьезных промышленных активов, и мне нужен банк как финансовый инструмент управления ими", - отмечал он.

А.Ярославский во второй половине мая анонсировал намерение приобрести ПИБ.

ПИБ основан в 1992 году, ВЭБ контролирует 99,7% его акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2017 года активы ПИБа сократились на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков Украины.

В апреле НБУ получил от двух граждан пакеты документов для согласования приобретения участия в ПИБе, но не назвал потенциальных покупателей.

По данным СМИ, потенциальными инвесторами являются: основатель MosCityGroup Павел Фукс (в РФ иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" - ИФ) и депутат Верховной Рады Максим Микитась.

Руководство ВЭБа не раз заявляло о намерениях продать украинский бизнес. В декабре 2016 года ВЭБ отобрал финальных претендентов на покупку ПИБа.

