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Ярославский заявил о покупке страховой компании "ИНГО Украина"
15:28 07.07.2017 |
Владелец и президент группы компаний DCH Александр Ярославский заявил о покупке 100% акций страховой компании "ИНГО Украина" (Киев).
"Куплено 100% акций. Акции в процессе оформления", - сказал А.Ярославский журналистам в Харькове в пятницу.
Как сообщалось, в мае DCH завершала формальные процедуры по закрытию сделки по покупке 25% пакета акций "ИНГО Украина". В последующем DCH намеревалась увеличить свою долю в СК до 100%.
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