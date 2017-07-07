Брокер ХМ проведет новый семинар Форекс в Будапеште

Команда брокера ХМ заботится о том, чтобы клиенты компании могли работать на рынке Форекс эффективно и в комфортных условиях. С этой целью для трейдеров регулярно организовываются различные образовательные мероприятия.

Одно из таких мероприятий - бесплатный семинар на тему Форекс-торговли - специалисты ХМ проведут в столице Венгрии 16.09.17. Принять в нем участие могут все клиенты брокера, которых интересует подробная информация о технике заключения сделок на финрынке.

Ведущий семинара Атилла Зобожлай ознакомит участников мероприятия с ключевыми торговыми инструментами, которые можно использовать в индивидуальных торговых стратегиях. Также будет рассмотрена важная тема, касающаяся применения техник анализа рыночного настроя, фундаментального и технического анализа.

По словам специалистов ХМ, по окончании семинара будет проведена лотерея, победителям которой будут вручены ценные подарки. Зарегистрироваться для участия в семинаре можно на сайте компании.

По материалам: IAFT News