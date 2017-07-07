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Мажоритарий банка "Украинский капитал" сконцентрировал 71,8% акций финучреждения
12:42 07.07.2017 |
Крупнейший акционер ПАО "Банк "Украинский капитал" (Киев) Сергей Белашов увеличил свой пакет ценных бумаг до 71,8472% с 52,7949%.
Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, участие в банке также нарастил Владислав Кива - до 9,3235% с 6,8384% акций.
В то же время из состава акционеров вышло ООО "Сокол" (Полтавская обл.), которому принадлежало 21,5373% ценных бумаг. По данным НБУ участниками ООО "Сокол" с равными долями являются Лилиана Белашова и Наталия Кива.
Банк "Украинский капитал" (ранее - банк "Закарпатье") основан в 1992 году.
По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (653,008 млн грн) банк занимал 62-е место среди 90 действовавших в стране банков.
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