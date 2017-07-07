Национальный банк выдал финансовой компании "Магнат" (Киев), которая является владельцем крупнейшей сети валютных обменников лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Об этом говорится на сайте НБУ, передают Українські Новини.

Лицензия выдана компании "Магнат", учредителем которой является Оксана Бродовская.

Также она является совладельцем финансовой компании "Абсолют Финанс".

Компании "Магнат" и "Абсолют Финанс" совместно располагают крупнейшей в стране сетью валютных обменников (более 700).

Оксана Бродовская в течение четырех депутатских созывов была помощником народного депутата от "Народного фронта" (раньше - от ВО "Батькивщина" и "Блока Юлии Тимошенко") Руслана Лукьянчука.

Сам же Лукьянчук в 2002-2005 был помощником народного депутата от БЮТ Александра Турчинова.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2016 года Национальный банк выдал финансовой компании "Абсолют Финанс" (Киев) новую лицензию на валютообменные операции.