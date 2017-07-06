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Луценко сжимает петлю вокруг Балчуна
17:29 06.07.2017 |
"Смотрящий" от Саши Януковича Андрей Алеша успел расставить кучу своих людей в ведомстве Балчуна. Сегодня еще двое из них - Андрей Тимошенко и Александр Ященко - были задержаны за вымогательство взятки.
Depo.ua неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на криминальные сделки бравых "донецких", которых на различные должности расставляет некий Андрей Алеша. Все началось с Луганской ВГА времен руководства ею Георгия Туки. В конце февраля прошлого года депутат Лисичанского городского совета от БПП Виталий Шведов взорвал информационное пространство следующим сообщением: Луганской военно-гражданской администрацией фактически руководит глава финансово-промышленной группы ГМС, президент федерации рукопашного боя Донецкой области Андрей Алеша, который при предыдущей власти исполнял роль "смотрящего" от Саши-"стоматолога" за Запорожской областью. Шведов тогда назвал конкретных ставленников Алеши - первый заместитель главы администрации Елизавета Пушко-Цибуляк и кураторов Службы автомобильных дорог и облавтодора Владимира Балеру и Константина Микуленка. В конце концов, этот громкий скандал стоил Туке должности, а новый председатель ВГА Юрий Гарбуз быстро взялся за очистку своей администрации от кадров одиозного донецкого крутого.
Но так случилось, что эти кадры сами начали перекочевывать в "Укрзализныцю". Так, уже упомянутая выше Пушко-Цибуляк оказалась в кресле ответственного за корпоратизацию железнодорожного ведомства. В СМИ сообщали, что после увольнения этой дамы с Луганской ВГА в ее кабинете была найдена схема распределения сфер ответственности с фамилиями людей Алеши и их кураторами.
Кроме Пушко-Цибуляк расследователи обнаружили в разных структурах "Укрзализныци" и других людей, которых считают связанными с Алешей - Евгения Смирнова, который претендовал на должность первого заместителя директора ведомства, заместителя начальника отдела УЖД Андрея Близніикова и даже победителя конкурса на должность руководителя Одесского регионального филиала Вячеслава Еремина, чья жена работает в ООО "Вертикаль групп", которое занимается организацией вагонных перевозок именно на Одесской железной дороге. Из открытых источников известно, что контролирует предприятие Альберт Волобуев, с 2014 года гендиректор "МАКО Холдинг" Александра Януковича.
В июне СМИ сообщили о судебном постановлении, которым было дано разрешение на обыски у Алеши. "Согласно информации Департамента защиты экономики Нацполиции Андрей Алеша может быть причастен к совершению уголовного правонарушения, поскольку может оказывать помощь за соответствующий процент Немцову В.В. - в выводе денежных средств из ПАО "Укрзализынця" под предлогом выполнения ремонтных работ подвижного состава этого предприятия в г. Донецк через подконтрольные предприятия с открытыми счетами в ПАО "ВТБ Банк", сказано в постановлении суда. То есть, речь идет о подозрении в финансировании "ДНР".
В прошлом месяце в "Укрзализныце" силами Генпрокуратуры и СБУ произошло несколько обысков: у одного из заместителей начальника локомотивного хозяйства, по данным прокуратуры, он нанес государству ущерб на сумму 100 млн. гривен, а через неделю - у должностных лиц, которые в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний безосновательно осуществили пересмотр тарифных условий, значительно занизив их, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн. долларов. В сообщении пресс-службы ГПУ тогда речь шла о том, что в ходе расследования СБУ проверяется информация относительно влияния так называемых надзирателей на принятие решений руководством "Укрзализныци". Против руководителя ведомства Войцеха Балчуна дело вроде не поднималась. Сами же железнодорожники сообщили: с правоохранителями сотрудничают и всю информацию предоставляют.
И вот - очередной скандал. Двух чиновников УЖД задержали за вымогательство взятки в размере 150 тыс. долларов. По нашим источникам, речь идет о вымогательстве с фирмы с пропиской в Бородянке, Киевской области. Фамилии вымогателей лично озвучил Генпрокурор Юрий Луценко. За руку поймали начальника департамента имущественных и земельных ресурсов Андрея Тимошенко и заместителя начальника юридического департамента Александра Ященко. Как оказалось, оба - "донецкие".
Ященко до "Укрзализныци" работал... правильно - в Луганской ВГА, начальником управления по вопросам организации юридической работы и рассмотрения обращений граждан аппарата администрации. А еще раньше Александр Евгеньевич трудился в государственной исполнительной службе Крыма, где оказался в составе макеевской команды тогдашнего руководителя региона, друга Януковича Василия Джарты. Ященко - выпускник Харьковского университета внутренних дел, побывал депутатом Дебальцевского горсовета, входил в ряды Партии регионов. Второй задержанный, Андрей Тимошенко, имеет более скромные заслуги. В декларации указано, что он зарегистрирован в Снежном (ныне оккупирован), а на сайте "Прихвостни" полный тезка этого Тимошенко значится в качестве помощника нардепа-"регионала" Анатолия Коржева, известного в качестве адвоката Бориса Колесникова.
Источники Depo.ua говорят: в железнодорожном ведомстве Тимошенко появился якобы по протекции заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова. Чем он ему приглянулся, неизвестно. Но, утверждают источники, над начальником департамента имущественных ресурсов присматривать поставили опытного Ященко. Его в "Укрзализныцю" привел еще один интересный персонаж, господин Немцов. Который в свое время работал советником Туки в Луганской ВГА, где и сошелся с Алешей. А еще этот Немцов якобы пользуется протекцией начальника департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедриковского. В УЖД Немцова считают ключевой фигурой при проведении тендеров. Итак, если Ященко и Тимошенко дадут правдивые показания, не до смеха будет не только этому Немцову, но и Балчуну.
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