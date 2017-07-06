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Борисполь подписал договор с Ryanair
08:30 06.07.2017 |
Международный аэропорт Борисполь подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Ryanair и отправил документы на подпись в офис ирландского лоукостера. Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.
"Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором", - написал Рябикин.
По его словам договор согласован всеми службами аэропорта, и внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры.
"Хочу отметить, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом это всегда процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти", - отметил гендиректор аэропорта.
Рябикин добавил, что аэропорт учел большинство пожеланий лоукостера, но не все. "В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется поскольку это направление для аэропорта Борисполь новым не является",- написал Рябикин.
Ранее Ryanair отменил обязательное требование для украинцев по прохождению визовой проверки во время совершения рейсов в пределах Шенгенской зоны.
15 марта авиакомпания Ryanair объявила официальные планы в Украине. Из Борисполя Ryanair будет летать по четырем направлениям: Ейндховен (Нидерланды) три раза в неделю, Манчестер (Англия) три раза в неделю, Лондон (Станстед, Англия) 5 раз в неделю, Стокгольм (Швеция) четыре раза в неделю.
Такде на прошлой неделе министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что контракт аэропорта Львов с Ryanair уже подписан.
Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, осноснованнаяв 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.
Ryanair обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон - Дублин.
Средний тариф авиакомпании составляет 46 евро. Коэффициент загрузки - 93%. Чистая прибыль в 2015 году - 1,24 млрд евро (на 43% больше, чем в 2014 году).
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