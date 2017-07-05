Брокер «Альфа-Форекс» продолжает совершенствовать условия сотрудничества. Так, компания улучшила условия работы с инвестсчетами посредством введения многоуровневой оферты для трейдеров. Теперь процент выплат управляющим будет зависеть от внесенной суммы и срока вклада.

Специалисты «Альфа-Форекс» отмечают, что чем большую сумму внесет трейдер и чем дольше будет держать деньги на счете, тем меньший процент ему придется платить управляющему. Для управляющих же новое предложение брокера тоже выгодно, поскольку позволит повысить привлекательность счета.

Клиенты «Альфа-Форекс», решившие принять участие в инвестпрограмме брокера, могут выбрать управляющего трейдера посредством специального рейтинга, представленного на сайте компании.

Также команда «Альфа-Форекс» напоминает трейдерам о том, что торговля на Форекс сопряжена с рисками, поэтому в инвестировании и заключении сделок нужно реально оценивать возможности, не поддаваясь азарту.

По материалам: IAFT News