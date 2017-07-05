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"Альфа-Форекс" предлагает выгодные условия инвестирования в счета Управляющих
16:35 05.07.2017 |
Брокер «Альфа-Форекс» продолжает совершенствовать условия сотрудничества. Так, компания улучшила условия работы с инвестсчетами посредством введения многоуровневой оферты для трейдеров. Теперь процент выплат управляющим будет зависеть от внесенной суммы и срока вклада.
Специалисты «Альфа-Форекс» отмечают, что чем большую сумму внесет трейдер и чем дольше будет держать деньги на счете, тем меньший процент ему придется платить управляющему. Для управляющих же новое предложение брокера тоже выгодно, поскольку позволит повысить привлекательность счета.
Клиенты «Альфа-Форекс», решившие принять участие в инвестпрограмме брокера, могут выбрать управляющего трейдера посредством специального рейтинга, представленного на сайте компании.
Также команда «Альфа-Форекс» напоминает трейдерам о том, что торговля на Форекс сопряжена с рисками, поэтому в инвестировании и заключении сделок нужно реально оценивать возможности, не поддаваясь азарту.
По материалам: IAFT News
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