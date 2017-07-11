АМКУ разрешил компаниям Герег купить у Glencore 10 агропредприятий в трех областях

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компаниям ООО "Эпицентр К" (Киев) и кипрской Renvior Trading Limited приобрести доли в уставных капиталах 10 аграрных предприятий в Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

Согласно сообщению на сайте АМКУ, Renvior Trading Limited получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале сельскохозяйственных ООО "Черновчанка-Агро", ООО "Кряж и К", ООО "Мрия" (Винницкая обл.), ЧП "Вита-Колос", ООО "Бужанское", ООО "Подил", "Федюкивка Агро" (Черкасская обл.), ООО "Интерагроинвест", ООО "Лучанское-2", ООО "Свитанок" (Киевская область), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

ООО "Эпицентр К" стало собственником доли 24,7% в уставном капитале перечисленных 10 компаний.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, 10 сельхозпредприятий принадлежат одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров компании Renaisco B.V.- "дочке" швейцарского сырьевого трейдера Glencore International.

Собственниками ООО "Эпицентр К" и "Ренвиор Трейдинг Лимитед" являются народный депутат Александр Герега и его супруга Галина.

Как сообщалось, в июле 2016 года "Эпицентр К" приобрела 80% "Винницкой аграрно-промышленной группы", которая является крупным производителем сельскохозяйственной продукции, обрабатывает около 50 тыс. га в Винницкой и Хмельницкой областях, располагает 4 элеваторами суммарной емкостью 250 тыс. тонн (Винницкий, Гниванский, Немировский и Турбовский).

