ПАО "Укрзализныця" в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль в размере 103,1 млн грн, тогда как за аналогичный период 2016 года оно получило чистый убыток в размере 3,794 млрд грн.

Такие данные обнародовал глава правления компании Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook в среду.

"Чистый доход (+14,8%) растет более высокими темпами, чем себестоимость, что обусловило улучшение рентабельности деятельности. Доходы от перевозок по сравнению с отчетом за шесть месяцев 2016 года выросли на 4 млрд грн (+14%)", - сообщил В.Балчун, не приводя абсолютных показателей.

EBITDA составила 8,7 млрд грн, рентабельность по EBITDA - 23,93%.

За шесть месяцев 2017 года финансовый результат по грузовым перевозкам составляет 7,2 млрд грн, перевезено 166,1 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за первое полугодие 2016 года.

Убыток от перевозки пассажиров получен в сумме 5,4 млрд грн, который по сравнению с шестью месяцами 2016 года увеличился на 1,3 млрд грн.

Услугами железных дорог за указанный период этого года воспользовалось 103,2 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

"Всего по ожидаемым данным за первое полугодие 2017 года операционные расходы составили 35,4 млрд грн", - сообщил В.Балчун.