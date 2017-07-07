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"Укрзализныця" в январе-июне 2017 г. получила 103 млн грн чистой прибыли - Балчун
13:17 07.07.2017 |
ПАО "Укрзализныця" в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль в размере 103,1 млн грн, тогда как за аналогичный период 2016 года оно получило чистый убыток в размере 3,794 млрд грн.
Такие данные обнародовал глава правления компании Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook в среду.
"Чистый доход (+14,8%) растет более высокими темпами, чем себестоимость, что обусловило улучшение рентабельности деятельности. Доходы от перевозок по сравнению с отчетом за шесть месяцев 2016 года выросли на 4 млрд грн (+14%)", - сообщил В.Балчун, не приводя абсолютных показателей.
EBITDA составила 8,7 млрд грн, рентабельность по EBITDA - 23,93%.
За шесть месяцев 2017 года финансовый результат по грузовым перевозкам составляет 7,2 млрд грн, перевезено 166,1 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за первое полугодие 2016 года.
Убыток от перевозки пассажиров получен в сумме 5,4 млрд грн, который по сравнению с шестью месяцами 2016 года увеличился на 1,3 млрд грн.
Услугами железных дорог за указанный период этого года воспользовалось 103,2 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
"Всего по ожидаемым данным за первое полугодие 2017 года операционные расходы составили 35,4 млрд грн", - сообщил В.Балчун.
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