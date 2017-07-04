FreshForex проводит конкурс для аналитиков Форекс

Брокер FreshForex напоминает своим клиентам об уникальном конкурсе, в рамках которого можно получить до 100 долларов за аналитические прогнозы. Предложение будет действовать до 14.07.17.

Согласно условиям конкурса, трейдеры размещают на форуме FreshForex прогнозы, касающиеся Форекс или рынка ценных бумаг, по любым торговым инструментам. В специальном разделе форума нужно открыть свою ветку и опубликовать не менее одного прогноза с графиком.

Для участия в конкурсе необходимо иметь открытый реальный счет «ФрешФорекс» и верифицировать личные данные. Победители турнира будут определяться голосованием, которое будет проводиться среди клиентов брокера. За 1-е место трейдера ждет денежное вознаграждение в размере 100 долларов, а всего призовых мест в данном конкурсе 10.

Полученные в рамках конкурса деньги можно использовать в процессе торговли или же вывести со счета.

Более подробно об условиях конкурса для аналитиков можно узнать на сайте FreshForex, в специальном разделе.

По материалам: IAFT News