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RoboForex подготовил новые вебинары Форекс
15:03 03.07.2017 |
Брокер RoboForex заботится о том, чтобы его клиенты могли работать на рынке Форекс прибыльно и комфортно. С этой целью компания регулярно организовывает различные мероприятия, направленные на повышение профессионализма.
На этой неделе у трейдеров есть возможность принять участие в новых вебинарах RoboForex, в которых будет представлена важная для торговли информация. Так, специалисты брокера расскажут о торговых стратегиях «Три экрана», «Торговый хаос», «Мюррей», «Прайс экшн».
Помимо этого, клиенты RoboForex узнают новые факты о кросс-курсах единой евровалюты, иены и фунта. Также команда брокера поделится торговыми идеями на день. С конкретным временем проведения вебинаров по каждой из тем трейдеры могут ознакомиться на сайте «РобоФорекс».
В компании напоминают об изменении в графике торгов ряда инструментов сегодня и завтра в связи с национальным праздником в Америке - Днем Независимости. Обычный график торгов возобновится 05.07.17.
По материалам: IAFT News
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