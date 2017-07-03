Финансовые новости
- |
- 03.07.17
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сбербанк РФ начал переговоры о продаже украинской "дочки" с новыми инвесторами
07:09 03.07.2017 |
Сбербанк начал переговоры о продаже украинской "дочки" еще с несколькими инвесторами, сообщил "Интерфаксу" источник, осведомленный о ходе переговоров.
"Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий", - отметил источник.
30 июня появилась информация о том, что купить Сбербанк (Украина) может белорусский бизнесмен Виктор Прокопене.
Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.
НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ Гуцериев. Второй пакет документов на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.
Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд гривен) финучреждение занимало 7-е место среди 90 действовавших в стране банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Бахмутки до Приазовья. Почему опять погибли наши солдаты
|Заблудившиеся и деморализованные. "Гибриды" боятся окружения Донецка
|Ю. Латынина: Месторождение, которое в Сирии отберут у ИГИЛа, отдадут «повару Путина»
|Ю. Латынина об иске компании Роснефть к АФК "Система": Схема совершенно потрясающая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коломойский и Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка, - НБУ
|Сбербанк РФ начал переговоры о продаже украинской "дочки" с новыми инвесторами
|"Укрзализныця заявляет о попытках "ОККО" завысить цену поставляемого ей ДТ
|ЗТМК с 1 июня повысил зарплату работникам на четверть
|"Молочный альянс" вышел на рынки Грузии и Азербайджана
|Укрзализныця для борьбы с коррупцией и другими преступлениями будет применять ведущий иностранный опыт - форензик
Это интересно
|Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter
|Как защититься от вируса, который атаковал компьютеры украинских компаний
|Биткоин дешевеет более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках
|В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note8
|NASA утвердило дизайн тихого сверхзвукового самолета на замену «Конкорда»