Сбербанк начал переговоры о продаже украинской "дочки" еще с несколькими инвесторами, сообщил "Интерфаксу" источник, осведомленный о ходе переговоров.

"Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий", - отметил источник.

30 июня появилась информация о том, что купить Сбербанк (Украина) может белорусский бизнесмен Виктор Прокопене.

Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ Гуцериев. Второй пакет документов на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд гривен) финучреждение занимало 7-е место среди 90 действовавших в стране банков.