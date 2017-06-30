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Укрзализныця для борьбы с коррупцией и другими преступлениями будет применять ведущий иностранный опыт - форензик
14:24 30.06.2017 |
Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун, передает пресс-служба компании.
По словам Балчуна, тендер на проведение таких работ в области железнодорожного транспорта будет объявлен в ближайшее время. К участию в тендере будут приглашены всемирно известные фирмы, которые являются лидерами в этом сегменте. В первую очередь компании аудиторской "большой четверки".
Поясняется, что форензик - это комплекс мероприятий специализированной компании по расследованию уже совершенных коррупционных и других преступлений, а также предотвращения фактов мошеннических действий со стороны менеджеров компании, их ближайшего окружения.
"Это не одноразовая акция, а системная работа, направленная против взяточничества, коррупции, финансовых махинаций. В общем практика форензик продолжается 1,5-3 года, в зависимости от сложности и глубины поражения коррупцией компании. Результатом форензик должен стать выявление и освобождение участников незаконных сделок внутри Укрзализныци и передача материалов в правоохранительные и судебные органы. Наша цель - построение внутренней системы противодействия коррупции и взяточничеству", - сообщил Балчун.
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