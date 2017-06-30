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RoboForex представил обновленные версии торговых платформ Форекс
11:12 30.06.2017 |
RoboForex представил своим клиентам обновленную версию торговых платформ WebTrader и MobileTrader. Теперь трейдерам будет доступно еще больше возможностей для заключения прибыльных сделок на Форекс.
Как отмечают специалисты RoboForex, в WebTrader теперь стало возможным просматривать одновременно несколько графиков, получать сигналы от Claws and Horns и пользоваться свежей аналитикой. Помимо этого, клиенты компании могут быстро выбирать нужные опции через контекстное меню.
Что же касается MobileTrader, то тут трейдеры, сотрудничающие с RoboForex, смогут просматривать одновременно графики и котировки, а также отслеживать TP/SL на графике. Помимо этого, в обновленной версии терминала можно рисовать объекты прямо на графике и применять индикаторы на отдельных чартах.
Скачать платформу для торговли на мобильных устройствах можно в магазинах App Store и Google Play, а терминал WebTrader скачивать не нужно, его достаточно просто открыть на сайте RoboForex и приступить к заключению сделок.
По материалам: IAFT News
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