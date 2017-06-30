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FreshForex дарит трейдерам Форекс до $5000 за общение с коллегами
14:05 29.06.2017 |
Брокер FreshForex предоставляет своим клиентам уникальную возможность заработать за месяц до 5 тысяч долларов, и для этого трейдерам Форекс достаточно просто общаться на форуме со своими коллегами.
Как сообщают в компании, «Золотые слова» - это особая акция, в рамках которой за каждое сообщение на форуме клиент «ФрешФорекс» получает 10 долларов. Воспользоваться выгодным предложением брокера могут все трейдеры, которые зарегистрировали у него реальный счет и прошли процедуру верификации.
Акция будет длиться до конца лета. Трейдеры могут открывать новые темы для обсуждения на форуме или писать комментарии под ранее открытыми вопросами. Узнать стоимость сообщения по каждой теме можно прямо в форуме - цена указана возле названия «ветки». В FreshForex также отметили, что бонус будет начисляться только за сообщения, в которых более 150 символов.
Бонусные средства, полученные в рамках акции, можно использовать в процессе трейдинга, но вывести их со счета нельзя. Более детально с условиями начисления вознаграждения за комментарии в форуме можно ознакомиться на сайте «ФрешФорекс».
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