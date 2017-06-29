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Суд арестовал 17% акций Диви Банка, принадлежащих предправления Горбачевскому
12:32 29.06.2017 |
Печерский районный суд Киева арестовал 17% акций Диви Банка (Киев), которые принадлежат председателю правления Сергею Горбачевскому.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
15 июня суд по требованию следствия наложил арест на 100 300 000 акций Диви Банка (17%), а также 50% уставного капитала ООО "Торговый Дом-система", которые принадлежат Горбачевскому.
Кроме того, суд наложил арест на 1/2 квартиры общей площадью 72,6 кв. м и еще на 1/2 другой квартиры.
Национальная полиция проводит расследование в отношении председателя правления Диви Банка.
Следствие установило, что в январе 2015 года Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен.
В ноябре 2015 он был назначен председателем правления Диви Банка, а в феврале совместно с родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения.
14 февраля 2017 ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, одним из которых является Горбачевский, 280 млн гривен.
В апреле Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Горбачевского.
Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция 30 марта объявила в розыск бывшего председателя правления ликвидируемого Интеграл-банка Станислава Михайлишина.
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