Сегодня в 19:00 по московскому времени брокер «Альфа-Форекс» организует для трейдеров вебинар на тему инвестстратегии «Зиг-Заг». Специалисты компании отмечают, что для прибыльной торговли на Форекс очень важно уметь выделять движения котировок из общей картины, происходящей на финрынке.

В рамках вебинара клиенты «Альфа-Форекс» узнают как с помощью современных инструментов теханализа можно отфильтровать лишнюю информацию на графике, а это позволяет повысить эффективность принимаемых решений. На онлайн-семинаре клиенты брокер получат информацию о торговой стратегии «Зиг-Заг», в которой используются нестандартные методы анализа тренда, поиска точек для открытия позиций.

Также в «Альфа-Форекс» сообщили, что с 29.06.17 брокер будет закрывать учетные записи клиентов, которые так и не прошли процедуру верификации. Если до указанной даты личные данные так и не будут верифицированы, для получения доступа к услугам «Альфа-Форекс» трейдерам придется заново проходить все этапы регистрации. Задать все интересующие вопросы клиенты брокера могут специалистам службы поддержки.

По материалам: IAFT News