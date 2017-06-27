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Ощадбанк ограничил функционал услуг из-за хакерской атаки
15:29 27.06.2017 |
Государственный Ощадный банк ограничил функционал услуг из-за хакерской атаки.
Об этом говорится в сообщение банка, передают Українські Новини.
Банк приносит извинения за неудобства, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств и гарантирует конфиденциальность и сохранность данных клиентов.
Клиенты Ощадбанка сейчас могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений, для клиентов-пенсионеров данная услуга является бесплатной.
Веб- и мобайл-банкинги Ощад 24/7, а также операции с карточками работают в нормальном режиме. Отделения банка будут работать сегодня в режиме консультаций.
Как сообщается, службы банка во взаимодействии с НБУ прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления доступа ко всем сервисам банка.
О завершении восстановительных работ будет сообщено дополнительно.
От атаки пострадали также сервера компаний "Киевэнерго", "Новая почта", ряда банковских учреждений.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк предупреждал банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке из-за границы неизвестным вирусом на ряд украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, которая случилась во вторник.
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