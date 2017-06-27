Нафтогаз перечислил государству рекордные 15,7 млрд грн

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн. Это рекордная сумма, которая была выплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины.

Кроме того, Нафтогаз перечислил в бюджет авансовые взносы с налога на прибыль, начисленные на сумму дивидендов, в размере 2,4 млрд грн.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, формирование прибыли компании в размере 26,5 млрд грн по итогам 2016 года стало возможным благодаря последовательной работе по реформированию Нафтогаза и энергетического сектора Украины, которая проводилась на протяжении последних трех лет. "Сегодня мы видим первые результаты реформ, которые продолжают реализовываться, несмотря на значительное сопротивление. Мы доказали, что государственный сектор экономики может и должен быть эффективным. Отказ от коррупции, переход к прозрачным процедурам бизнеса по лучшим мировым образцам, активная работа на внешних рынках, отстаивание интересов Нафтогаза в международных судах, - все это привело к значительному позитивному финансовому результату", - отметил Андрей Коболев.