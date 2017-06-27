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"Укрзализныця" предлагает зернотрейдерам новый механизм снижения дефицита зерновозов
09:22 27.06.2017 |
Руководство ПАО "Укрзализныця" в ходе встречи с представителями зернотрейдеров в Одессе предложило клиентам новый механизм уменьшения дефицита подвижного состава, а именно зерновозов, сообщил глава ПАО Войцех Балчун.
"В частности, "Укрзализныця" предлагает грузоотправителям рассмотреть возможность увеличения количества грузовых вагонов путем их приобретения и последующего предоставления УЗ в финансовый лизинг", - написал В.Балчун в своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.
По его словам, данный алгоритм интересен для "Укрзализныци", поскольку позволит обеспечить постоянно растущий спрос на зерновозы на приемлемых условиях.
В свою очередь, отметил глава ПАО, зернотрейдеры получат уверенность в наличии необходимого количества подвижного состава и соответственно улучшат качество логистики и уменьшит свои операционные риски.
"В дальнейшем данный механизм, в случае его успешности, может быть распространен на другие виды грузовых перевозок", - добавил он.
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