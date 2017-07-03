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Фонд госимущества хочет продать Криворожскую ТЭЦ и "Киевпассервис"
14:35 03.07.2017 |
«Фонд государственного имущества включил в Перечень объектов групп В, Г, Е, которые подлежат продаже в 2017 году, ПАО «Криворожская теплоцентраль» и ПАО «Киевпассервис», - говорится в сообщении пресс-служба ФГИУ.
По информации пресс-службы, планируется продать 100% акций обеих компаний.
«Пакеты акций будут выставлены на конкурсы с открытым предложением цены. Условия продажи «Криворожской ТЭЦ» подлежат утверждению правительством», - сообщили в пресс-службе, призвав потенциальных инвесторов уже сейчас подавать в Фонд свои предложения по приватизации.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2015 года Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис".
В начале февраля 2016 года Фонд уволил гендиректора «Киевпассервиса» Александра Шульгу из-за грубого нарушения финансовой дисциплины – осуществления капитального инвестирования, не учтенного в финансовом плане компании. Согласно отчету проверки, руководство предприятия во главе с Шульгой нанесло ущерб компании на общую сумму 471,5 тыс. грн в результате принятия неправильных управленческих решений и нарушений при проведении капитальных инвестиций. На сегодня директором компании является Николай Котушенко.
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