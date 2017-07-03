Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень приватизации на 2017 год столичное автотранспортное предприятие «Киевпассервис» и региональный объект по генерации тепловой энергии «Криворожская теплоцентраль.

«Фонд государственного имущества включил в Перечень объектов групп В, Г, Е, которые подлежат продаже в 2017 году, ПАО «Криворожская теплоцентраль» и ПАО «Киевпассервис», - говорится в сообщении пресс-служба ФГИУ.

По информации пресс-службы, планируется продать 100% акций обеих компаний.

«Пакеты акций будут выставлены на конкурсы с открытым предложением цены. Условия продажи «Криворожской ТЭЦ» подлежат утверждению правительством», - сообщили в пресс-службе, призвав потенциальных инвесторов уже сейчас подавать в Фонд свои предложения по приватизации.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2015 года Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис".

В начале февраля 2016 года Фонд уволил гендиректора «Киевпассервиса» Александра Шульгу из-за грубого нарушения финансовой дисциплины – осуществления капитального инвестирования, не учтенного в финансовом плане компании. Согласно отчету проверки, руководство предприятия во главе с Шульгой нанесло ущерб компании на общую сумму 471,5 тыс. грн в результате принятия неправильных управленческих решений и нарушений при проведении капитальных инвестиций. На сегодня директором компании является Николай Котушенко.