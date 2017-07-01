ЗТМК с 1 июня повысил зарплату работникам на четверть

ООО "Запорожский титано магниевый комбинат" (ЗТМК) с 1 июня текущего года повысило заработную плату всем работникам предприятия на 25%.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в понедельник, соответствующее постановление о корректировке тарифов и окладов всем работникам предприятия администрация комбината и профсоюзный комитет подписали в рамках реализации коллективного договора.

"Стагнация и низкий спрос на титановую продукцию на мировых рынках пока не позволяют нам активнее наращивать производство, поэтому мы сосредоточились на повышении эффективности работы комбината. Например, только за последние полгода мы прошли два специальных аудита систем менеджмента качества у международной компании Bureau Veritas, результаты которых подтвердили, что бизнес-процессы на предприятии организованы правильно, а система контроля качества продукции отвечает мировым стандартам", - прокомментировал ситуацию директор ЗТМК Владимир Сивак, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, благодаря повышению эффективности работы на предприятии удалось добиться экономии, что и позволило поднять зарплату на 25%.

Увеличение фонда заработной платы на ЗТМК также увеличит количество отчислений в виде налогов и платежей в бюджет города Запорожья, Пенсионный и другие фонды.

По словам В.Сивака, отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся на 1 млн грн ежемесячно, отчисления в Пенсионный и другие фонды вырастут на 1,2 млн грн ежемесячно.

Топ-менеджер также отметил, что по результатам работы предприятия в целом и по результатам личных показателей работников, комбинат каждый год пересматривает уровень заработной платы. В частности, в 2016 году заработная плата работникам комбината была увеличена на 10%.

Как сообщалось, в марте 2017 года администрация и трудовой коллектив ООО "ЗТМК" пролонгировали коллективный договор на текущий год, который сохраняет работникам комбината все социальные льготы и гарантии предыдущего периода. В том числе, в коллективном договоре были оговорены условия оплаты труда персонала и ее повышение.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF - 49%-ной долей.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. Кроме того, согласно решению Кабинета министров, компания управляет 51%-ной долей ООО "ЗТМК".

