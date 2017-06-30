Инвестиции в модернизацию Александрийского сахарного завода в 2017 году компании "УкрАгроКом" (Кировоградская обл.) составят $1 млн.

"С начала приобретения завода 10 лет назад мы инвестировали в его модернизацию $5 млн. До конца этого года будет инвестировано $1 млн", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор по производству завода Олег Покотило.

По его словам, указанные средства пойдут на улучшение качества сахара и энергоэффективности производства.

"Сейчас устанавливаем твердотопливные котлы, которые используют растительные остатки вместо дорогого и нестабильного в цене природного газа. Будем использовать собственные остатки от переработки сахсвеклы", - добавил он.

В результате установки таких котлов компания рассчитывает сэкономить на производстве сахара $1,5 млн ежегодно.

Сейчас "УкрАгроКом" рассматривает возможность инвестирования в дальнейшую модернизацию завода $5 млн.

Коммерческий директор компании Павел Фесюк уточнил, что в 2016/2017 МГ (МГ, маркетинговом году - август-сентябрь) Александрийский сахзавод произвел 30 тыс. тонн сахара, В новом сезоне этот показатель сохранится.

"УкрАгроКом" в 2016 году экспортировал 8 тыс. тонн сахара, что в 20 раз больше, чем в предыдущие два-три года. Основными экспортными рынками были страны Азии, Северной Африки, ЕС.

Под урожай 2017 года компания засеяла сахсвеклой 6,4 тыс. га (10% своих посевных площадей), что соответствует показателю предыдущего года.

П.Фесюк также добавил, что компания не планирует наращивать зембанк и собственные элеваторные мощности, но работает над наращиванием молочного поголовья.

"Сейчас мощность нашего молочного бизнеса составляет 5 тыс. голов. Пока мы имеем 3,8 тыс. голов, планируем до конца этого года нарастить до 4,2 тыс. голов. Мы постоянно просматриваем селекцию, повышая продуктивность животных, их генетические показатели", - добавил коммерческий директор "УкрАгроКом"

Компания "УкрАгроКом" входит в группу "УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг" - сельскохозяйственную корпорацию, специализирующуюся на производстве зерновых и масличных культур, выращивании свиней и крупного рогатого скота (КРС).

Группа в настоящее время арендует около 75 тыс. га сельхозугодий в Кировоградской и Днепропетровской областях, имеет элеваторные мощности на 353 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Поголовье КРС в хозяйствах составляет 3,8 тыс., свиней - 11,5 тыс.

Александрийским сахарным заводом мощностью около 30 тыс. тонн сахара в год группа компаний владеет с 2007 года.