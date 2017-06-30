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"Энергоатом" начал самостоятельно проверять топливо Westinghouse с использованием стенда инспекции
15:03 29.06.2017 |
"Атомремонтсервис", обособленное подразделение (ОП) "НАЭК "Энергоатом", начало самостоятельно выполнять инспекцию ядерного топлива Westinghouse (ТВС-W/WR) с использованием стенда инспекции и ремонта топлива (СИРТ).
По данным пресс-службы госпредприятия, "Атомремонтсервис" уже самостоятельно провел две инспекции топлива, что позволило сэкономить около 7,5 млн грн.
В частности, в июне 2017 года персонал ОП провел очередную инспекцию топлива в объеме восьми тепловыделяющих сборок ТВС-WR на энергоблоке №5 Запорожской АЭС.
"Ближайшие задачи, которые ставит перед собой "Атомремонтсервис" в этом направлении: доработка СИРТ для обеспечения возможности контроля ТВС-А; усовершенствование конструкции стенда по изъятию посторонних предметов с ТВС; проведение плановых инспекций топлива на энергоблоках АЭС в период длительных капитальных ремонтов без влияния на сроки ППР", - отмечают в пресс-службе.
В НАЭК напоминают, что в 2014 году персонал "Атомремонтсервис" прошел базовое обучение по работе на СИРТ, а в 2015-2016 годах принимал участие совместно со специалистами Westinghouse в инспекции топлива на энергоблоке №3 ЮУАЭС.
Для поддержания квалификации операторов СИРТ на необходимом уровне на производственной базе ОП в 2016 году было построено и введено в эксплуатацию помещение тренажерных циклов.
Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч, в том числе ее отпуск - на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-ч), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч.
В январе-мае 2017 года НАЭК увеличил производство электроэнергии на 11,8% (на 4 млрд 125,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 38 млрд 979,1 млн кВт-ч.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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