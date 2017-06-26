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Вебинары RoboForex — надежный помощник для эффективной торговли на Форекс
14:54 26.06.2017 |
Брокер RoboForex активно работает над тем, чтобы его клиенты были в курсе актуальных трендов финрынка и могли легко и быстро повысить уровень своих знаний. Для этого компания еженедельно организовывает вебинары, где специалисты RoboForex делятся с трейдерами важной информацией о работе на Форекс.
Так, в ближайшие 5 дней на онлайн-семинарах будут затронуты такие темы: стратегии «Торговый хаос», «Distribut», «Прайс Экшн», кросс-курсы японской иены. Помимо этого, эксперты компании уделят внимание поиску графических моделей и представят торговые идеи на день.
Кроме онлайн-семинаров клиенты RoboForex могут в процессе принятия торговых решений использовать аналитические обзоры профессионалов. На сайте брокера есть специальный раздел, где можно найти ежедневный волновой анализ, анализ уровней Мюррея, анализ по Фибоначчи. Вся эта информация поможет трейдеру правильно спрогнозировать динамику актива, с которым он работает на Форекс, и принять прибыльное решение.
По материалам: IAFT News
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Кроме онлайн-семинаров клиенты RoboForex могут в процессе принятия торговых решений использовать аналитические обзоры профессионалов. На сайте брокера есть специальный раздел, где можно найти ежедневный волновой анализ, анализ уровней Мюррея, анализ по Фибоначчи
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