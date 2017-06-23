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Киевстар vs. lifecell: Как поссорились два крупнейших украинских телеком-оператора
16:43 23.06.2017 |
На этой неделе состоялся раскол отношений между компаниями «Киевстар» и lifecell после того, как абоненты первой пожаловались на то, что не получают SMS от абонентов второй. Пока дело кончилось взаимными жалобами в НКРСИ. AIN.UA рассказывает, что произошло.
В середине текущей недели оператор мобильной связи lifecell разослал заявление о том, что в связи с неоднократными техническими проблемами в сети оператора «Киевстар» его абоненты испытывали затруднения с приемом SMS-сообщений от абонентов lifecell. Одно из таких отключений, по данным компании, длилось более суток. При этом в lifecell уверяют, что их оборудование работало в штатном режиме, проблем с отправкой и приемом SMS-сообщений на сети и из сетей других операторов не наблюдалось.
«К сожалению, из-за проблем в сети «Киевстар», более суток SMS от наших абонентов, которые они успешно отправляли абонентам «Киевстар» не получались их адресатами. Мне неприятно видеть, что такой большой по доле рынка и прибыли мобильный оператор не в состоянии обеспечить стабильную работу своей сети, тем более прием коротких текстовых сообщений, является базовой мобильной услугой», - прокомментировал главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.
Компания lifecell направила обращение к председателю НКРСИ Александру Животовскому о том, что «Киевстар» нарушает требования законодательства о телекоммуникациях и попросила «проанализировать ситуацию». «Учитывая неоднократные технические отключения, мы обратились к НКРСИ с просьбой рассмотреть проблему и найти решение, чтобы предотвратить ее повторение. Мы даже готовы предоставить АО «Киевстар» техническую помощь в случае необходимости», - заявил Языджи.
Официального ответа на заявление lifecell со стороны «Киевстар» не поступало, однако президент компании Петр Чернышев изложил в Facebook ответные претензии к lifecell и лично Исмету Языджи. А именно, обвинил оператора в рассылке спама абонентам «Киевстар» с ни за кем не закрепленных номеров. Такую практику Чернышев назвал «суперспамом».
«Лайфселл отправляет нашим абонентам десятки тысяч SMS в день с номеров, которые никому не принадлежат - с так называемых «мертвых душ». Эти номера еще не закреплены за клиентом - вам приходят SMS от никого. Считаю, что Лайф открыл суперспам - не просто сообщение, которое клиент не просил, а еще и с ничейных номеров», - написал Президент «Киевстар».
В комментариях к публикации Чернышева некоторые пользователи подтверждают, что подобные сообщения поступали. На что президент «Киевстар» заявил, что такая практика незаконна и компания подает соответствующую жалобу в НКРСИ.
Чернышев предположил, что конкурирующий оператор переживает из-за оттока абонентов. «Потеря 1,5 млн абонентов за последний год - не шутка. Но нашим абонентам не нравятся ваши SMS - люди жалуются. Я готов защищать наших клиентов от ваших назойливых атак», - подчеркнул он.
Президент «Киевстар» не уточнил в своем посте, по той ли причине SMS-сообщение между сетями операторов было нарушено, что оператор классифицировал сообщения с номеров lifecell как «суперспам» и поэтому «защитил» от них своих абонентов.
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