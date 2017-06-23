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Киевский метрополитен планирует ввести пополнение проездных билетов онлайн и в любом терминале пополнения счетов
15:25 23.06.2017 |
Об этом заявил руководитель КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский в интервью ЦТС.
"Сейчас в Киеве около 6500 уличных терминалов, и наша задача - сделать так, чтобы пассажир мог пополнить проездной билет онлайн или в любом терминале", - сказал Брагинский.
По его словам, основная проблема с переходом на такую систему оплаты связана с инициализацией карты.
"Например, когда вы платите за интернет, вы вводите номер договора, который привязан к конкретному человеку. Метрополитен нашел решение. Уже сейчас мы стали первым метрополитеном в мире, где на банковскую карточку можно записать проездной на количество поездок со скидками", - сказал Брагинский
Он также подтвердил планы киевского метрополитена отказаться от использования жетонов и перейти на оплату разовой поездки с помощью талона с QR-кодом.
Комментируя повышение тарифа на проезд в столичном метро, Брагинский сказал, что это - вынужденная мера.
"Львиную долю расходов метрополитена город берет на себя, и пассажирам остаются все действующие на данный момент скидки. Разовая поездка будет стоить 5 грн, при пополнении на 50 поездок - 4,50 грн, в проездных билетах на 46 или 62 поездки - стоимость одной поездки составит 3,90 грн. Полученные средства будут направлены на оплату коммунальных услуг, а конкретно - электроэнергии", - пояснил он.
Напомним, ранее в Киевской горгосадминистрации объяснили повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте подорожанием электроэнергии и увеличением минимальной зарплаты.
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